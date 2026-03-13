Sullo stallo per disabili col permesso del padre morto da un anno | automobilista multato a Rivoli

A Rivoli, nel corso dei controlli di sosta di inizio marzo 2026, una pattuglia della polizia locale ha multato un’auto parcheggiata su uno stallo per disabili. La vettura, una Lancia Ypsilon, aveva il permesso esposto, ma la data indicata risaliva a un anno prima, quando il padre del proprietario era ancora vivo.

Nei primi giorni di marzo 2026, durante il normale controllo della sosta, una pattuglia della polizia locale di Rivoli in servizio in corso Francia si è imbattuta in un'auto Lancia Ypsilon parcheggiata su uno stallo per invalidi, notando che il permesso, regolarmente esposto, aveva però la data di scadenza modificata a penna. Si è scoperto così che il titolo era intestato al padre dell'interessato, morto già da mesi, oltreché scaduto con la data prolungata di un anno ad arte. Il documento avrebbe dovuto essere restituito al Comune. Naturalmente questo è stato ritirato e l'automobilista multato. Nei prossimi giorni... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Parcheggia in piazza Stamira con un pass disabili fake, automobilista multatoANCONA - Aveva parcheggiato nello stallo riservato alle persone con disabilità in piazza Stamira con un pass fake.

Minacciava i genitori da un anno. Giovane ferisce il padre col coltelloHa ferito il padre con un coltello da cucina ed è stato trovato dai carabinieri ancora con l’arma in mano: arrestato e portato in carcere a Cremona.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sullo stallo per disabili col permesso...

Sullo stallo per disabili col permesso del padre morto da un anno: automobilista multato a RivoliNei primi giorni di marzo 2026, durante il normale controllo della sosta, una pattuglia della polizia locale di Rivoli in servizio in corso Francia si è imbattuta in un'auto Lancia Ypsilon ... torinotoday.it

Rivoli: furbetto del pass disabili incastrato dalla Polizia LocaleRIVOLI - A Rivoli, la furbizia ha lasciato il posto a una pesante sanzione quando gli agenti della Polizia Locale hanno notato un'anomalia su un'auto ... lagendanews.com