A Casalguidi, a poche settimane dal Venerdì Santo del 2026, si conclude la fase di preparazione per la Festa Bella, una rievocazione della passione di Cristo che risale al 1693. La manifestazione coinvolge attivamente le comunità locali e prevede diverse iniziative in programma nei prossimi giorni. La celebrazione si svolgerà con eventi religiosi e tradizionali, mantenendo vivo l’antico rituale.

A Casalguidi, a poche settimane dal Venerdì Santo del 2026, si conclude la fase di preparazione per la storica Festa Bella, una rievocazione della passione di Cristo che risale al 1693. L’evento vedrà centinaia di figuranti sfilare per le vie del paese e del vicino Cantagrillo, sotto la guida del nuovo camerlengo Jacopo Porru e con il supporto di stiliste e fedeli coinvolti nell’organizzazione. La processione, che si snoderà come un’antica pergamena secondo l’analogia usata dal parroco Don Andrea, metterà in scena la deposizione di una statua del Cristo crocifisso del 1700, unica nel suo genere per avere gli arti superiori mobili. Mentre i... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casalguidi: la Festa Bella 2026 si prepara al cambio

Articoli correlati

Vallesaccarda si prepara alla festa: domani il Carnevale 2026L’evento promosso dall’Associazione Iris richiama famiglie e cittadini per una giornata di giochi, animazione e convivialità Grande attesa a...

"Empoli Città del Natale" si prepara a fare festa con la discesa e salvataggio della "Befana 2026"A causa del maltempo nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, l'iniziativa del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti a Empoli è...

Contenuti utili per approfondire Festa Bella

Festa Bella La Passione rivive a CasalguidiRitorna domani, dopo tre anni, la storica rievocazione della Via Crucis con oltre quattrocento figuranti per le vie del paese Se sono emozionato? Beh, direi proprio di sì. Un evento che attendevamo ... lanazione.it

La Festa Bella torna dopo sei anni E prepara una stagione di eventiUna serie di eventi che spaziano dallo sport alla gastronomia, passando per la musica e il teatro. Questo è quanto promettono le iniziative in programma sul territorio di Serravalle il prossimo mese, ... lanazione.it