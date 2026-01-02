Empoli Città del Natale si prepara a fare festa con la discesa e salvataggio della Befana 2026

Empoli si appresta a concludere i festeggiamenti natalizi con l’evento “Befana 2026”, parte di “Empoli Città del Natale”. Un momento di festa che unisce divertimento e solidarietà, offrendo un’occasione di incontro e supporto per le persone più fragili e meno fortunate. L’appuntamento rappresenta un’opportunità per condividere valori di comunità e attenzione sociale, chiudendo con un gesto di generosità e calore umano.

