Empoli Città del Natale si prepara a fare festa con la discesa e salvataggio della Befana 2026
Empoli si appresta a concludere i festeggiamenti natalizi con l’evento “Befana 2026”, parte di “Empoli Città del Natale”. Un momento di festa che unisce divertimento e solidarietà, offrendo un’occasione di incontro e supporto per le persone più fragili e meno fortunate. L’appuntamento rappresenta un’opportunità per condividere valori di comunità e attenzione sociale, chiudendo con un gesto di generosità e calore umano.
L’evento conclusivo di “Empoli Città del Natale” che regalerà divertimento ma anche tanta solidarietà pensando alle persone più fragili e meno fortunate. Il centro storico si vestirà di calze, colori e chicchi tra befane, befanine, befanotti, musica e spettacoli per assistere alla discesa e al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
