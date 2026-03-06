LeBron James paragonato all’icona statunitense dopo aver battuto un altro record NBA

LeBron James ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua carriera sportiva, diventando il giocatore con il maggior numero di field goal nella storia della NBA. Ieri sera, il giocatore ha ufficializzato il record, commentando che è stato “piuttosto bello” vivere questo momento. Con questa impresa, si aggiunge a una lunga serie di successi che lo collocano tra le figure più rappresentative del basket statunitense.

2026-03-06 12:40:00 Breaking news: LeBron James ha aggiunto un altro record alla sua lunga lista di successi ieri sera e ha ammesso che è stato “piuttosto bello” essere diventato il giocatore con il maggior numero di field goal nella storia della NBA. James ha segnato il 15.838esimo canestro della sua straordinaria carriera durante la sconfitta per 120-113 dei Los Angeles Lakers contro i Denver Nuggets e il momento cruciale è arrivato negli ultimi secondi del primo quarto. Lo ha fatto uscire dal pareggio con Kareem Abdul-Jabbar, che ha anche superato diventando il capocannoniere della storia della NBA nel 2023. “Solo il fatto di poter collegare il mio nome all’essere menzionato con alcuni dei più grandi giocatori che abbiano mai giocato a questo gioco è sempre stato umiliante e una cosa davvero interessante”, ha detto James. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

LeBron James a un passo record nella NBAUn traguardo storico sta per essere raggiunto: LeBron James è a un passo dal superare il record di canestri dal campo segnati in carriera, rendendolo...

NBA Freestyle | LeBron James firma l’ennesimo record a 41 anni, Eason è attualmente uno dei migliori tiratori della legaKareem Abdul Jabbar si è ritirato all’età di 42 anni, chiudendo la sua ultima stagione con 10 punti di media.

LeBron James becomes oldest player in NBA history to record a triple-double at 41

