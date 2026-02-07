Lo Manchester United ha conquistato un’altra vittoria senza Amorim, battendo anche il Tottenham per 2-0. La squadra di Carrick sembra aver trovato la sua strada, con Fernandes che commenta come il nuovo allenatore abbia dato più libertà ai suoi giocatori. Ora i Red Devils sono quarti in classifica, con un passo deciso in avanti.

La cura Carrick continua a dare i suoi frutti: lo United supera il Tottenham 2-0 ed è ora quarto in solitaria in Premier League. Ovviamente Kobbie Mainoo ancora titolare, autore dell’assist per il gol dell’1-0 firmato da Mbeumo. Spurs in dieci dal 29’. Amorim stava affossando i Red Devils. Manchester United-Tottenham: report del match. Si legge su Footmercato: Colpevole di un intervento con i tacchetti sulla caviglia di Casemiro, Romero si è guadagnato un rosso diretto (29’). In superiorità numerica, il Manchester United è passato in vantaggio. Servito in area da Mainoo, Mbeumo ha sbloccto il risultato con un diagonale di sinistro (1-0, 38’). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Senza Amorim, lo United vince sempre. Batte anche il Tottenham, Fernandes: “Carrick ci dà più libertà”

Lo United cambia allenatore passando da Amorim a Carrick e ottiene una vittoria importante nel derby contro il City.

Lo United valuta diverse opzioni per la guida tecnica dopo l'esonero di Ruben Amorim.

