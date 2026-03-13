La mostra ' Quantum reflections' Immergiti tra arte luce e mondi virtuali

A volte basta entrare in uno spazio in cui luce, suono e movimento cambiano per sentirsi, anche solo per pochi minuti, dentro un’altra realtà. Il mondo visivo nasce dall’ispirazione dei paesaggi sottomarini della Calabria, ma non viene presentato come semplice paesaggio marino. Si trasforma in uno spazio di profondità, luce e movimento, dove l’ambiente sembra quasi vivo. La luce cambia lentamente, le forme scorrono, il suono amplifica la presenza e tutto genera una rara sensazione di bellezza, calma e sospensione interiore. Il numero ridotto di opere fisiche diventa solo il punto di ingresso a un’esperienza più ampia che continua attraverso il video immersivo e lo spazio virtuale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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