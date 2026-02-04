Festival della creatività | studenti delle scuole esplorano nuovi mondi attraverso l’immaginazione e l’arte visiva

Dal 23 al 28 marzo, Ravenna si trasforma in una grande sala cinematografica a cielo aperto, dove il suono delle risate degli studenti si mescola al rumore delle cineprese che girano in silenzio. È in questo contesto che torna, per la quarta edizione, *Visioni fantastiche*, il festival dedicato alle scuole organizzato da Start Cinema. Più di 150 istituti scolastici – dalle elementari alle superiori – hanno già confermato la partecipazione, con oltre 10.000 alunni che, in giornate intere, si recheranno nei cinema Mariani e nel teatro del Mar per immergersi in un'esperienza che va ben oltre la semplice proiezione di film.

