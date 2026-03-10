Impennata materiali da costruzione a rischio cantieri e scadenze del Pnrr

Numerose imprese nel territorio di Brindisi hanno segnalato aumenti improvvisi e significativi nei costi dei materiali da costruzione. Questa situazione mette a rischio l’avvio e il rispetto delle scadenze previste per i cantieri e per i progetti finanziati dal Pnrr. Le aziende chiedono interventi per affrontare questa escalation dei prezzi e garantire la continuità dei lavori.

Nota di Angelo Contessa, presidente Ance Brindisi: le incertezze internazionali generano preoccupazioni anche nel mondo dell'edilizia Numerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari improvvisi sui materiali da costruzione nel territorio di Brindisi. Serve arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno generando sui prezzi. Ma intervenire solo su carburanti e bollette non basta: è necessaria una misura ad hoc anche per i materiali non soggetti alle accise. L’aumento dei costi di carburanti, energia e materiali, unito alle difficoltà di approvvigionamento lungo le catene di fornitura, rischia di mettere seriamente in crisi la tenuta dei cantieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Leggi anche: Genova e le sfide del 2026 tra scadenze del Pnrr, scelte su bus e rifiuti e l’incognita cantieri Costi materiali alle stelle: ricostruzione a rischio, cantieri fermiLa ricostruzione post-sisma a rischio: i costi dei materiali esplodono e il prezzario è obsoleto. Approfondimenti e contenuti su Impennata materiali Discussioni sull' argomento Materie prime più care in edilizia: ANCE segnala rischi per i cantieri; Allarme delle imprese per l’impennata dei costi: Fenomeno così repentino che sembra quasi precostituito. Prezzi, Ance Emilia Romagna: impennata dei materiali da Costruzione. Subito interventoNumerose segnalazioni da parte delle Imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nel territorio dell’Emilia-Romagna. Serve arginare gli effetti speculativi che le tensioni ... sassuolo2000.it Ance, intervento anti-speculazione anche per i materiali da costruzioneCentinaia di segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione. Bene, quindi, l'attenzione del Governo per arginare gli effetti speculativi che le tensioni geo ... ansa.it EMERGENCY. . “A Gaza, il nostro lavoro continua ma con difficoltà crescenti. La chiusura dei valichi sta bloccando l'afflusso di aiuti vitali – cibo, medicine, dispositivi medici – e aggrava la carenza di materiali di base come garze, ibuprofene e paracetamolo, n - facebook.com facebook