Caro bollette gli extraprofitti di Enel | così il governo rischia di affondare made in Italy e famiglie

Il governo sta valutando le modalità di tassazione degli extraprofitti di Enel, la società energetica italiana. La questione riguarda come gestire le risorse extra generate dai profitti e le possibili conseguenze per le aziende del settore e le famiglie italiane. La discussione si concentra sulle misure adottate per affrontare questa situazione senza che si compromettano le imprese nazionali e i servizi essenziali.

Il cliente di Enel costretto a pagare 40 euro di extracosti su 19 euro di consumi. I premi milionari per l'ad Flavio Cattaneo che incassa più del predecessore. Le sue rendite colossali in azioni del gruppo. I ministri coinvolti. Il trucco dei 7 miliardi e tutto il resto: perché paghiamo così tanto l'energia Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui. Il regalo a Enel (e a poche altre società) è di 7 miliardi e mezzo all'anno. Sono soldi prelevati dalle tasche di imprese e famiglie italiane senza dare nulla in cambio. 🔗 Leggi su Today.it

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