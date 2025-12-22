Consumi frena la spinta di fine anno | i soldi della tredicesima in tasse bollette e spese fisse

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se un tempo gli italiani aspettavano la tredicesima per concedersi qualche spesa extra nell'ultimo periodo dell'anno, dando impulso agli acquisti soprattutto nel periodo natalizio, la busta paga 'extra' non rappresenta più un'opportunità di consumo. Almeno per un italiano su cinque, stando. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

