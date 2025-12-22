Consumi frena la spinta di fine anno | i soldi della tredicesima in tasse bollette e spese fisse
Se un tempo gli italiani aspettavano la tredicesima per concedersi qualche spesa extra nell'ultimo periodo dell'anno, dando impulso agli acquisti soprattutto nel periodo natalizio, la busta paga 'extra' non rappresenta più un'opportunità di consumo. Almeno per un italiano su cinque, stando. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: La tredicesima dei padovani? Per tasse, bollette e spese per la casa
Leggi anche: Tredicesima, in Toscana resta in tasca solo il 7,5%: tra tasse, mutui e bollette la maggior parte dei soldi se ne va
Tasse, bollette e spese fise: dove vanno i soldi della tredicesima; Consumi: Findomestic, frenata beni durevoli con -2,4%.
Il commercio moderno prevede una frenata dei consumi per fine anno - Questa la previsione che arriva dal Retailer barometer realizzato da Confimprese e Jakala che per il prossimo trimestre ritocca al ribasso quanto anticipato a inizio ... ilsole24ore.com
Beni durevoli, consumi -2,4%. Dal 2019 prezzi +20%, meno acquisti con più spesa - ROMA (ITALPRESS) – Dopo due anni di crescita il motore dei beni durevoli si ferma: a fine 2025 il comparto segnerà consumi in calo del 2,3% in volume e del 2,4% in valore, per una spesa complessiva ch ... msn.com
MARKET DRIVER: da capodanno cinese robusta spinta a consumi (KraneShares) - I primi dati relativi ai festeggiamenti del capodanno cinese 2024, che cade questo fine settimana, sono promettenti, secondo Xiaolin Chen, head of international di KraneShares. milanofinanza.it
Trg media. . 2026: L'UMBRIA IN STALLO E' un Umbria a tinte fosche quella che delinea Cna per il 2026. Frenata importante dell'export manifatturiero , crisi mondo edile, consumi al palo. Tiene il turismo, ma la crescita rallenta. #trg #news #informazione - facebook.com facebook
