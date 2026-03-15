Carnevale mercati e luna park Torna la festa di Pitoch in centro

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi nel centro di Tresigallo si svolge la festa di Pitoch, con l’arrivo della macchina dell’allegria di Mezzogoro prevista per le 14,30. La manifestazione include grandi carri e diverse iniziative collaterali, mentre il Carnevale, i mercati e i luna park si preparano a coinvolgere cittadini e visitatori in un clima di festa e divertimento.

Pitoch la macchina dell’allegria di Mezzogoro sbarca a Tresigallo oggi pomeriggio a partire dalle 14,30 in una cittadina che si prepara ad accogliere i grandi carri con tante iniziative collaterali. Fra queste giostre, mercatino dell’hobby e dell’ingegno, stand della Pro Loco, organizzatrice della manifestazione, e tante altre occasione per stare insieme e divertirsi fino al tardo pomeriggio. La sfilata dei carri si snoderà per piazza Italia, viale Roma e via Gramsci per concludersi in piazza Repubblica dove essendo tondeggiate le macchine dell’allegria sfileranno più volte. Un pomeriggio nel quale dai grandi carri, frutto dell’impegno dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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