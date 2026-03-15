Carnevale mercati e luna park Torna la festa di Pitoch in centro

Oggi nel centro di Tresigallo si svolge la festa di Pitoch, con l’arrivo della macchina dell’allegria di Mezzogoro prevista per le 14,30. La manifestazione include grandi carri e diverse iniziative collaterali, mentre il Carnevale, i mercati e i luna park si preparano a coinvolgere cittadini e visitatori in un clima di festa e divertimento.

Pitoch la macchina dell’allegria di Mezzogoro sbarca a Tresigallo oggi pomeriggio a partire dalle 14,30 in una cittadina che si prepara ad accogliere i grandi carri con tante iniziative collaterali. Fra queste giostre, mercatino dell’hobby e dell’ingegno, stand della Pro Loco, organizzatrice della manifestazione, e tante altre occasione per stare insieme e divertirsi fino al tardo pomeriggio. La sfilata dei carri si snoderà per piazza Italia, viale Roma e via Gramsci per concludersi in piazza Repubblica dove essendo tondeggiate le macchine dell’allegria sfileranno più volte. Un pomeriggio nel quale dai grandi carri, frutto dell’impegno dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, mercati e luna park. Torna la festa di Pitoch in centro Articoli correlati La magia degli artisti mezzogoresi. Torna il 15 il ’Carnevale di Pitoch’Torna la magia e la creatività degli artisti mezzogoresi di Pitoch per le sfilate di carnevale che assieme ai 60 anni, festeggiati nel 2025, ha... Maccheronata, mercatini, luna park, dj set e spettacoli per la festa della PatronaSant’Agata sul Santerno si prepara a celebrare la propria patrona con una serie di eventi tradizionali e appuntamenti comunitari. Contenuti e approfondimenti su Carnevale mercati e luna park Torna la... Discussioni sull' argomento Carnevale, mercati e luna park. Torna la festa di Pitoch in centro; Eventi segnalati dai Comuni; Un weekend ghiotto e festaiolo tra street food, Sagra della Seppia, Giardini segreti e Segavecchia. Carnevale, mercati e luna park. Torna la festa di Pitoch in centroI carri allegorici invaderanno il paese con tante iniziative. Per i bambini verranno lanciati regali come peluche e palloni. ilrestodelcarlino.it Stupendo! Ricambio con Carnevale del 1924 di Antonio Donghi @RicardoMahieu @DavLucia @dianadep1 @BrindusaB1 @djolavarrieta @ValerioLivia @CaterinaCategio @carmelitequotes @AnnaMar90949897 @rita_mereu @PaolaToogoodxme @_die_ x.com CHE FESTA per i carri del Carnevale a #Marghera Dopo il rinvio di febbraio per maltempo, nella città giardino MIGLIAIA DI PERSONE, di tutte le età, sono scese in strada per assistere a installazioni, coreografie e #spettacoli. Un bellissimo pomeriggio c facebook