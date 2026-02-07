La magia degli artisti mezzogoresi Torna il 15 il ’Carnevale di Pitoch’

La città di Mezzogoresi si prepara a vivere un weekend di festa con il ritorno del Carnevale di Pitoch. Domenica 15 febbraio, artisti e cittadini si riuniranno per le sfilate, portando in strada la loro creatività e il colore. Quest’anno, la manifestazione festeggia anche i 60 anni, e il titolo di carnevale storico conferma quanto questa tradizione sia radicata nel tempo. La passione degli artigiani e dei partecipanti promette un evento ricco di allegria e spirito comunitario.

Torna la magia e la creatività degli artisti mezzogoresi di Pitoch per le sfilate di carnevale che assieme ai 60 anni, festeggiati nel 2025, ha ricevuto il titolo di carnevale storico, giusto premio a passione e creatività. Fervono ancora gli ultimi ritocchi nei capannoni fra le campagne di Mezzogoro, per i maestosi e gioiosi carri che sfileranno ben sei volte in cinque località diverse. Nell'ordine domenica 15 febbraio debutto a Copparo, la domenica successiva la prima uscita a Mezzogoro e sul palco Alice e Denny, poi sarà la volta di Bosco Mesola e il 15 marzo quella di Tresigallo. Tornano a sfilare i carri il 12 aprile a Taglio di Po ed infine la novità della suggestiva sfilata notturna a Mezzogoro col rogo finale di Pitoch simbolo del carnevale che quest'anno sarà il presidente degli Stati Uniti che indosserà il costume da Superman.

