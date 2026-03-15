Carinaro | cuore spezzato a 48 anni lutto per la guardia

Un uomo di 48 anni residente a Carinaro è morto a causa di un arresto cardiaco improvviso. La sua scomparsa ha causato un grande dolore nella comunità locale, che si è stretta attorno ai familiari in questo momento difficile. La vicenda ha avuto risonanza nel piccolo centro della provincia di Caserta, dove l’uomo era conosciuto e apprezzato.

Un improvviso arresto cardiaco ha portato alla scomparsa di Nunzio Giuliano, un quarantottenne residente a Carinaro, nella provincia di Caserta. Il decesso è avvenuto nelle prime ore del mattino del 15 marzo 2026, lasciando vedova e due figli in una situazione di lutto improvviso. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso i canali sociali e il passaparola tra i residenti del piccolo comune casertano. La comunità locale ha espresso profondo cordoglio per la perdita di un uomo stimato che lavorava come guardia giurata. Il silenzio della notte e la fragilità della vita. Intorno alle quattro e mezza del mattino, mentre il paese dormiva, il cuore di Nunzio ha smesso di battere a causa di un forte malessere notturno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carinaro: cuore spezzato a 48 anni, lutto per la guardia Articoli correlati Addio Matteo, voce degli Yuppie Flu: il musicista morto a 48 anni. “Ho il cuore spezzato”Ancona, 18 febbraio 2026 – Se n’è andato a soli 48 anni Matteo Agostinelli, chitarrista e voce degli Yuppie Flu, una delle pochissime rock band... Dawson’s Creek nel Lutto: Scompare James Van Der Beek a 48 Anni La scomparsa di…La scomparsa di James Van Der Beek, avvenuta mercoledì, ha lasciato sgomento il mondo dello spettacolo e i fan della serie televisiva "Dawson’s...