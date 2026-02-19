Addio Matteo voce degli Yuppie Flu | il musicista morto a 48 anni Ho il cuore spezzato

Matteo Agostinelli, noto come voce e chitarrista degli Yuppie Flu, è morto a 48 anni a causa di un problema improvviso di salute. La notizia ha colpito i fan e la scena musicale locale, che ricordano un artista appassionato e pieno di energia. La band, originaria di Ancona, aveva raggiunto notevole successo nel panorama nazionale, portando avanti uno stile rock originale. La sua scomparsa lascia un vuoto tra musicisti e amici, che ora piangono la perdita di un talento autentico. La famiglia ha annunciato che i funerali si svolgeranno questa settimana.

Ancona, 18 febbraio 2026 – Se n’è andato a soli 48 anni Matteo Agostinelli, chitarrista e voce degli Yuppie Flu, una delle pochissime rock band anconetane capaci di imporsi a livello nazionale, e non solo. Una scomparsa che ha suscitato grande impressione nell’ambiente della musica dorica, anche perché il gruppo era molto conosciuto. Matteo da tempo viveva a Bologna. Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorni Il ricordo di Marasca: "Cuore spezzato". «Ho il cuore spezzato – dice l ’ex assessore alla cultura, Paolo Marasca – Ci siamo sentiti poco fa anche con Simona, la mia socia del Thermos, un locale che Matteo, gli Yuppie Flu e Homesleep, realtà di Ancona ma internazionali, hanno aiutato molto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

