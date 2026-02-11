La notizia ha colpito tutti questa mattina: James Van Der Beek, il protagonista di “Dawson’s Creek”, è morto a 48 anni. La scomparsa, avvenuta mercoledì, ha scioccato gli appassionati della serie e chi seguiva la sua carriera. Ancora non si conoscono i dettagli delle cause, ma il suo nome resta legato a un’epoca indimenticabile della tv italiana e internazionale.

Dawson’s Creek nel Lutto: Scompare James Van Der Beek a 48 Anni. La scomparsa di James Van Der Beek, avvenuta mercoledì, ha lasciato sgomento il mondo dello spettacolo e i fan della serie televisiva “Dawson’s Creek”. L’attore, originario del Connecticut, si è spento all’età di 48 anni, dopo una battaglia contro un tumore al colon-retto diagnosticato nel 2023. La notizia, diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato pubblicato sul profilo Instagram dell’attore, segna la fine di una vita artistica intensa e di una lotta silenziosa contro la malattia. Van Der Beek aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro nel 2024, aprendosi con il pubblico e condividendo un momento delicato della sua vita personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

