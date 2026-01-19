Agricoltura i trattori tornano in strada | Liberalizzazioni dannose prezzi e coste alle stelle Aziende a rischio

Gli agricoltori umbri, rappresentati dalla sigla Daai, hanno ripreso le manifestazioni con i trattori, in risposta a liberalizzazioni considerate dannose e all’aumento dei costi. Dal 2024, sono in presidio permanente a Lidarno, per tutelare le imprese agricole e allevatorie italiane. Questa mobilitazione riflette le difficoltà del settore, tra prezzi elevati e sfide normative, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire la sostenibilità delle attività agricole.

Tornano a sfilare i trattori degli agricoltori umbri, riuniti nella sigla Daai, associazione in difesa di agricoltori e allevatori italiani che, dal 2024, sono in presidio permanente a Lidarno. Da dove il corteo, di circa 30 mezzi da lavoro, si è mosso questa mattina, 19 gennaio, fino a via. Prezzi dei biglietti alle stelle e giovani che non tornano in Sicilia per Natale, sit-in di protesta in aeroporto VIDEO I trattori tornano per le strade: "Prezzi e costi lievitati, sempre meno tutele per la qualità"

I trattori tornano sulle strade in un contesto di crescenti costi e prezzi in calo per gli agricoltori. L'associazione Daai sottolinea come la riduzione delle tutele e l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari incidano sulla filiera agricola, evidenziando le difficoltà degli operatori del settore e il disagio dei cittadini di fronte a rincari senza adeguato controllo.

