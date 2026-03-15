Carburanti a 1,83€ | Tajani e Urso si scontrano sulle accise

Tajani e Urso si sono confrontati sulle accise dei carburanti, mentre il governo italiano sta considerando interventi fiscali per fronteggiare i rincari energetici causati dalle tensioni nello Stretto di Hormuz. La discussione tra i due esponenti si è concentrata sui possibili effetti delle misure proposte, con particolare attenzione alle variazioni dei prezzi alla pompa. Nel frattempo, il prezzo dei carburanti ha raggiunto 1,83 euro al litro.

Il governo italiano sta valutando misure fiscali per mitigare l’impatto dei rincari energetici legati alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha suggerito un possibile taglio delle accise sui carburanti, da compensare con un aumento dell’IVA. Al contrario, il Ministro Adolfo Urso sostiene che i tagli alle accise siano inefficaci e propone invece interventi mirati a favore delle fasce più vulnerabili. I dati attuali indicano che il prezzo della benzina si attesta a 1,83 euro al litro, mentre il gasolio supera leggermente la soglia dei due euro. Queste cifre rappresentano un incremento percentuale nettamente inferiore rispetto ai paesi europei come Germania, Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti a 1,83€: Tajani e Urso si scontrano sulle accise Articoli correlati Scontro in Senato sulle accise carburanti. Meloni: “Sono allineate”. Renzi: “No, le avete aumentate”“Ingeneroso dire che abbiamo aumentato le accise sui carburanti, noi abbiamo allineato le accise perché avevamo un impegno che il precedente governo,... Leggi anche: Carburanti, la Guardia di Finanza scopre una maxifrode sulle accise a Catania: sequestro per 235mila euro Approfondimenti e contenuti su Carburanti a 1 83 Tajani e Urso si... Argomenti discussi: Mimit, prezzo medio benzina a 1,83 euro al litro, gasolio a 2,06 euro. Mimit, prezzo medio benzina a 1,83 euro al litro, gasolio a 2,06 euroIn autostrada verde a 1,92 euro, diesel a 2,12 euro ... msn.com Carburanti: Tajani, chi specula sarà punitoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it