In Parlamento si è aperto un dibattito sulle accise dei carburanti con commenti contrastanti tra i rappresentanti politici. La premier ha affermato che le accise sono state semplicemente allineate, mentre un altro esponente ha ribattuto che sono state effettivamente aumentate. La discussione si è concentrata sulla differenza tra i due interventi e sulla modalità di gestione delle accise nel periodo recente.

“Ingeneroso dire che abbiamo aumentato le accise sui carburanti, noi abbiamo allineato le accise perché avevamo un impegno che il precedente governo, i precedenti governi, avevano tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. È la versione fornita oggi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’Aula del Senato durante la replica al dibattito seguito alle sue comunicazioni nel Medio Oriente e sul prossimo Consiglio Europeo. Il tema era stato sollevato da Matteo Renzi che a sua volta ha replicato. “L’allineamento è quando abbassi il costo della benzina e aumenti il gasolio, o viceversa. C’è un particolare. Io ho letto la Legge di Bilancio – afferma il leader di Italia Viva – che dice che ci sono più di 500 milioni di maggiori entrate e da qui al 2032 ci sono 2 miliardi e 400 milioni di maggiori entrate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro in Senato sulle accise carburanti. Meloni: “Sono allineate”. Renzi: “No, le avete aumentate”

Accise, al ministro Giorgetti (e a Meloni) non spiace l'idea di Schlein: «L'extragettito Iva per abbassare le accise sui carburanti» – Il video«La proposta Schlein sui carburanti? È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla.

Meloni al Senato: scontro aperto con Renzi e attacco a Monti, in diretta le comunicazioni sul Consiglio UeLe comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025.

