La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto una frode che riguarda i carburanti, sequestrando beni per un valore di 235 mila euro. Gli investigatori hanno individuato un carico di gasolio importato da Paesi dell’Est Europa con documenti falsificati, usati per ottenere l’esenzione dalle accise. L’indagine ha portato al sequestro e all’apertura di procedimenti legali contro i responsabili.

Non c’è solo la speculazione. Sui carburanti resta alto anzi altissimo il livello di attenzione sulle frodi che vengono messe in campo per aggirare il versamento delle accise. Proprio mentre i rincari sul prezzo di benzina e gasolio sono uno dei principali problemi che stanno fronteggiando famiglie e imprese, la Guardia di Finanza porta alla luce uno schema frodatorio che ha portato a un maxisequestro per un valore complessivo di 250mila euro. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Catania. Il comando provinciale etneo delle Fiamme Gialle hanno eseguito nelle Province di Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma, con il supporto del primo Nucleo operativo metropolitano della Capitale e del Gruppo Cesena, due ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale relative a sette indagati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carburanti, la Guardia di Finanza scopre una maxifrode sulle accise a Catania: sequestro per 235mila euro

Articoli correlati

Leggi anche: Maxifrode dell'argento: sequestro per 15 milioni di euro, coinvolta una ditta bolognese | FOTO

Varese, la Guardia di Finanza scopre una bisca clandestina: le immagini del blitzI Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del gioco illegale, hanno individuato un’associazione...

Contenuti e approfondimenti su Carburanti la Guardia di Finanza scopre...

Temi più discussi: Carburanti, la Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera; Carburanti e inflazione: Urso, rafforzato monitoraggio contro speculazioni. Concordato con Giorgetti piano operativo della GdF; Caro carburante, scattano anche in Veneto i controlli della Guardia di Finanza ai distributori; Carburanti, stretta anti-speculazioni: la Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera.

La Guardia di Finanza rafforza i controlli sui carburanti nel Catanzarese(ANSA) - CATANZARO, 11 MAR - Il Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza ha rafforzato le attività di controllo sull'intera filiera di distribuzione dei carburanti. La decisione è s ... msn.com

Calabria, la Guardia di Finanza intensifica i controlli sui carburanti: focus su trasparenza dei prezzi e frodiIn relazione alle recenti tensioni registrate sui mercati energetici internazionali, connesse all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale e ai possibili riflessi sull’andamento dei pre ... strettoweb.com

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, - facebook.com facebook

Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Padova #Cinofili #NoiconVoi x.com