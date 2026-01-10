Fuga dopo l' incidente scoperto con la cocaina | uomo di 38 anni fermato

Un uomo di 38 anni, residente nel Conselvano, è stato fermato dai Carabinieri di Piove di Sacco dopo un incidente in cui è fuggito e successivamente trovato in possesso di cocaina. Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato venerdì 9 gennaio, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla condotta di alcuni soggetti nel territorio.

