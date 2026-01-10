Fuga dopo l' incidente scoperto con la cocaina | uomo di 38 anni fermato
Un uomo di 38 anni, residente nel Conselvano, è stato fermato dai Carabinieri di Piove di Sacco dopo un incidente in cui è fuggito e successivamente trovato in possesso di cocaina. Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato venerdì 9 gennaio, evidenziando ancora una volta le problematiche legate alla condotta di alcuni soggetti nel territorio.
L'incidente, la fuga, la scoperta della cocaina. Non è mancato proprio nulla nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio, per un 38enne romeno residente nel Conselvano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri di Piove di Sacco per detenzione di sostanze stupefacenti ai. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Sparatoria in via della Roggia, 4 persone ferite: un 23enne e un uomo di 38 anni ricoverati in ospedale in codice rosso. Caccia all'uomo con la pistola
Leggi anche: In fuga dopo l’incidente mortale. Trovato positivo alla cocaina
Perde il controllo dell'auto e danneggia la vetrata di uno studio, rintracciato il conducente.
Incidente sulla S.S. 16 a Barletta: auto in fuga dopo l’urto - Sul posto sono intervenuti rapidamente il 118, che ha refertato tutti i passeggeri della Focus, e la polizia locale, che ha avviato le indagini per identificare il conducente della B- lagazzettadelmezzogiorno.it
Pisacane, fermati i presunti aggressori del fratello dell'allenatore del Cagliari. Traditi da un incidente sul ghiaccio durante la fuga - Si è conclusa in Abruzzo la fuga dei due presunti responsabili del ferimento di Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. msn.com
Torre del Greco, Suv travolge volante: un poliziotto morto, l’altro è grave/ Autista in fuga dopo l’incidente - Incidente a Torre del Greco, Suv invade corsia e travolge volante della polizia: un poliziotto morto, l'altro è grave. ilsussidiario.net
Crans Montana, Jacques Moretti è stato arrestato per pericolo di fuga dopo aver cancellato dati sensibili e video sul locale della strage. Le autorità elvetiche temono che possa fuggire. #GiustiziavittimeCobstellation - facebook.com facebook
Fermato questa sera dopo la fuga il presunto killer del capotreno x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.