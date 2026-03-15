Caravaggio gravissimo incidente sulla Rivoltana | due morti

Nella zona di Caravaggio, intorno alle 12.30 di domenica 15 marzo, si è verificato un grave incidente sulla strada Rivoltana. Quattro auto sono rimaste coinvolte nello scontro e dieci persone erano a bordo dei veicoli. Due di queste persone hanno perso la vita nell’incidente, mentre gli altri sono stati soccorsi dai sanitari presenti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Caravaggio. Gravissimo incidente attorno alle 12.30 di domenica 15 marzo lungo la Sp. 185 Rivoltana, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo: secondo le primissime informazioni nello scontro tra quattro auto sarebbero rimaste coinvolte 10 persone, due delle quali hanno perso la vita. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio, i carabinieri di Treviglio, quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri da Bergamo e Milano. Una delle vetture coinvolte dopo l’impatto si è ribaltata ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Tra le persone ferite anche due bambine di 5 e 6 anni. Seguono aggiornamenti. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Strage sulla statale, due giovanissimi morti: un altro gravissimo. La disperazione dei soccorsiUna domenica che doveva scorrere come tante altre si è trasformata, nel giro di pochi istanti, in una tragedia che ha lasciato senza parole amici,... Leggi anche: Tragico incidente sulla provinciale: due morti, un ferito grave Altri aggiornamenti su Caravaggio gravissimo incidente sulla... Caravaggio, gravissimo incidente sulla Rivoltana: due mortiCaravaggio. Gravissimo incidente attorno alle 12.30 di domenica 15 marzo lungo la Sp. 185 Rivoltana, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo: secondo le primissime informazioni nello scontro tra ... bergamonews.it Tragedia a Caravaggio, scontro tra quattro auto: due morti e diversi feritiTragedia a Caravaggio intorno all'ora di pranzo di domenica 15 marzo. Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana all’altezza ... ecodibergamo.it