Caravaggio gravissimo incidente sulla Rivoltana | due morti

Da bergamonews.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Caravaggio, intorno alle 12.30 di domenica 15 marzo, si è verificato un grave incidente sulla strada Rivoltana. Quattro auto sono rimaste coinvolte nello scontro e dieci persone erano a bordo dei veicoli. Due di queste persone hanno perso la vita nell’incidente, mentre gli altri sono stati soccorsi dai sanitari presenti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Caravaggio. Gravissimo incidente attorno alle 12.30 di domenica 15 marzo lungo la Sp. 185 Rivoltana, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo: secondo le primissime informazioni nello scontro tra quattro auto sarebbero rimaste coinvolte 10 persone, due delle quali hanno perso la vita. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio, i carabinieri di Treviglio, quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri da Bergamo e Milano. Una delle vetture coinvolte dopo l’impatto si è ribaltata ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Tra le persone ferite anche due bambine di 5 e 6 anni. Seguono aggiornamenti.    BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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