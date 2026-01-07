Vento a 30 nodi e mare in burrasca il traghetto Moby dirottato ad Olbia

Il traghetto Moby, partito questa mattina da Genova con destinazione Porto Torres, è stato dirottato ad Olbia a causa di condizioni meteorologiche avverse, con vento a 30 nodi e mare in burrasca. La situazione, che interessa la navigazione, continuerà fino a domenica, influendo sui collegamenti tra le due isole e la terraferma.

