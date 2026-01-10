Capello sicuro | Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale Scudetto? L’Inter è la più attrezzata

Fabio Capello analizza il momento attuale del Milan, confrontandolo con il suo passato come allenatore. Riconoscendo le differenze tra le squadre di ieri e oggi, Capello commenta le possibilità di successo nel campionato e valuta le forze in gioco, con un focus sulla competitività dell’Inter. Un punto di vista esperto che offre una prospettiva equilibrata sul presente e il futuro del calcio italiano.

