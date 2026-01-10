Capello sicuro | Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale Scudetto? L’Inter è la più attrezzata
Fabio Capello analizza il momento attuale del Milan, confrontandolo con il suo passato come allenatore. Riconoscendo le differenze tra le squadre di ieri e oggi, Capello commenta le possibilità di successo nel campionato e valuta le forze in gioco, con un focus sulla competitività dell’Inter. Un punto di vista esperto che offre una prospettiva equilibrata sul presente e il futuro del calcio italiano.
Fabio Capello non ha dubbi: «Non c’è dubbio che il mio Milan fosse più forte di quello attuale. Sullo Scudetto.» L’ex tecnico Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport analizza il momento del Milan dopo il pareggio contro il Genoa, confrontandolo con quello del suo storico “Diavolo” e valutando le prospettive scudetto, con un occhio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
