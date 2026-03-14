Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui ha commentato la corsa allo scudetto, ritenendo difficile la rimonta del Milan e invitando a non sottovalutare l’Inter. Inoltre, ha risposto alla domanda sulla possibilità di sostituire l’Iran ai Mondiali, esprimendo la sua opinione in modo diretto.

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© Calcionews24.com - Zoff convinto: «Rimonta scudetto Milan? Mi sembra difficile, andiamoci piano con l’Inter! Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Rispondo così»

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