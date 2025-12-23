Di Gennaro | Fullkrug serve al Milan ma con lui in campo c’è il rischio che Pulisic o Leao stia fuori

Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio l’arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando che il suo inserimento potrebbe influire sulle rotazioni offensive della squadra. Secondo l’ex calciatore, la presenza di Fullkrug potrebbe comportare una scelta tra Pulisic e Leao, creando una dinamica da valutare attentamente per il reparto offensivo dei rossoneri. Un approfondimento sulle implicazioni tattiche di questa possibile novità nel roster del Milan.

Di Gennaro: "Fiorentina, Paratici è una scelta importante" - Paratici e Fullkrug: sono questi i due argomenti affrontati dall'opinionista Antonio Di Gennaro a Tuttomercatoweb Radio: "Ha cambiato modulo Vanoli, sarà un caso? tuttojuve.com

Di Gennaro: “Inter, non sarà facile vincere lo scudetto: la società ha fatto…” - Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista TV, ha parlato a TMW Radio anche dell'Inter dopo il KO in Supercoppa ... msn.com

Di Gennaro: "Se arriva Fullkrug, sarà titolare. Allegri cambierà modulo" x.com

L'opinione sul nuovo acquisto: "Non mi entusiasma, ma la sua fisicità porterà Allegri a cambiare modulo". Un innesto che sposterà gli equilibri tattici del Milan! https://www.milannews24.com/di-gennaro-milan-mercato-fullkrug-parole/ #SempreMilan #Fullk - facebook.com facebook

