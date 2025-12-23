Di Gennaro | Fullkrug serve al Milan ma con lui in campo c’è il rischio che Pulisic o Leao stia fuori
Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio l’arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando che il suo inserimento potrebbe influire sulle rotazioni offensive della squadra. Secondo l’ex calciatore, la presenza di Fullkrug potrebbe comportare una scelta tra Pulisic e Leao, creando una dinamica da valutare attentamente per il reparto offensivo dei rossoneri. Un approfondimento sulle implicazioni tattiche di questa possibile novità nel roster del Milan.
L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche l'imminente arrivo al Milan di Fullkrug. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
