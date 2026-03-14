Una banda di rapinatori ha assaltato nella notte una villa nella zona di Capalbio. I criminali hanno fatto irruzione nell’abitazione di una coppia di ristoratori e hanno portato via oggetti di valore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora indagano sull’accaduto. Nessuno dei membri della coppia è rimasto ferito durante l’irruzione.

CAPALBIO – Notte di terrore alle porte di Capalbio, dove una banda di rapinatori ha preso d’assalto la villa di una nota coppia di ristoratori della zona. L’irruzione è avvenuta con modalità paramilitari: i malviventi sono penetrati nella proprietà, situata all’ingresso del borgo maremmano, sorprendendo inizialmente la moglie. La donna è stata immobilizzata e tenuta in ostaggio per diversi minuti, in una sorta di drammatico agguato teso in attesa del rientro del marito. Quando l’uomo, un ristoratore di circa 60 anni, è rincasato, si è trovato di fronte a una scena da incubo. I rapinatori lo hanno immediatamente bloccato, puntandogli una pistola alla testa e intimandogli di consegnare le chiavi della cassaforte e tutto il denaro contante custodito nell’abitazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Commando rapina la villa di una coppia di ristoratori a Capalbio

Articoli correlati

Commando assalta e rapina una gioielleria: colpo (da 200mila euro) sfuma grazie a un vigile del fuocoIl colpo era andato a segno: erano riusciti a mettere le mani su gioielli (un bottino da circa 200mila euro) e stavano scappando.

Uomini armati e incappucciati prendono una famiglia in ostaggio: la rapina in una villa nel BergamascoA Urgnano, in provincia di Bergamo, nella serata di venerdì 20 febbraio una famiglia è stata presa in ostaggio da tre rapinatori armati e con il...

Approfondimenti e contenuti su Commando rapina

Temi più discussi: Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi; Rapina violenta in villa a Pieve di Soligo: dentista aggredito e ricoverato in ospedale; Postamat di via Giorgione, esplosione nella notte ad opera di un commando di banditi. Danneggiata anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze; Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi.

Rapina nella villa del dentista Alessandro Bubola, caccia ai complici del 18enne Alil Mashkuli: questa mattina l'interrogatorioPIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Il cerchio attorno ai due complici ancora in libertà di Alil Mashkuli, il 18enne di Tovena di Cison di Valmarino, arrestato dai carabinieri cinque ore ... ilgazzettino.it

Rapina alla villa del dentista, Alil Mashkuli da bullo a scuola a bandito: «Aveva lui la pistola». Oggi l'interrogatorio al 18enne arrestatoPIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Di fatto è ancora incensurato. Ma Alil Mashkuli, il 18enne arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dopo la rapina nella villa ... ilgazzettino.it

#ARRESTI NEL #NAPOLETANO - Il commando aveva rapinato un corriere incaricato della consegna di 1.733 Apple IPhone 16 di vari modelli, 455 tra cuffie e auricolari Apple Pods 145 Apple Watch, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro - facebook.com facebook

Impiegato di banca , #SergioErnestoYáñezAyala venne assassinato a #Calama ( #Antofagasta) il #9marzo 1981, durante una rapina effettuata presso il suo istituto da un commando mascherato di agenti della #CNI, la polizia segreta di #Pinochet.Sposato con x.com