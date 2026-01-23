Si sono dimessi tutti Caos nel Pd quello che succede è assurdo! Terremoto politico

Una crisi politica si è sviluppata nel comune di Cervia, con le dimissioni di tutti i membri della maggioranza che sosteneva il sindaco Mattia Missiroli. La situazione crea un quadro di instabilità e incertezza, evidenziando le tensioni interne che hanno portato a questo grave episodio. La vicenda rappresenta un momento di difficile gestione per l’amministrazione locale, richiedendo attenzione e approfondimento per comprenderne le cause e le conseguenze.

Nel comune romagnolo di Cervia è in corso una grave crisi politica, determinata dalla rottura all'interno della maggioranza che sosteneva il sindaco Mattia Missiroli. Il Partito Democratico ha infatti deciso di ritirare formalmente l'appoggio al primo cittadino, avviando un processo che porterà alla decadenza degli organi amministrativi dell'ente locale. Si tratta di un passaggio istituzionale rilevante, che incide profondamente sugli equilibri politici del territorio. Revoca delle dimissioni del sindaco e rottura con il Pd. L'elemento che ha fatto precipitare la situazione è stata la scelta del sindaco Mattia Missiroli di revocare le proprie dimissioni, rassegnate in precedenza dopo il coinvolgimento in una indagine giudiziaria.

