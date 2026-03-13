Il capo del Pentagono ha dichiarato che Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema iraniana, risulta ferito, spaventato e senza legittimità. Khamenei ha indirizzato un messaggio scritto alla popolazione, in un momento di crescente tensione nel paese. La situazione politica in Iran appare complessa, con incertezze su chi detenga realmente il potere.

La nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, si è rivolto alla nazione con un messaggio scritto «perché è spaventato, ferito e non ha legittimità». Lo ha dichiarato in conferenza stampa il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth. «Non sappiamo nemmeno chi comandi ora», ha aggiunto Hegseth. «Sappiamo che la cosiddetta, non così suprema, guida è ferita e probabilmente sfigurata», ha affermato Hegseth, «ha emesso una dichiarazione ieri ma non c'era la voce o il video. Era solo una dichiarazione scritta. In Iran ci sono tante telecamere e tanti registratori audio. Quindi perchè solo una dichiarazione scritta? Credo che lo sappiate». «E' spaventato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Iran nel caos, il capo del Pentagono: “Mojtaba Khamenei ferito e spaventato, nessuno sa chi comanda”

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