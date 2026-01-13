E' uno dei più autorevoli protagonisti del jazz mondiale | Jeremy Pelt Quartet al Real Teatro Santa Cecilia

Il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo ospita una nuova tappa della rassegna Brass in Jazz, promossa dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Questa settimana, sul palco si esibisce il Jeremy Pelt Quartet, formazione di rilievo nel panorama jazz internazionale. Un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto storico e di grande prestigio, confermando l’impegno della rassegna nel promuovere artisti di livello mondiale.

La grande musica torna protagonista al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo con un altro imperdibile appuntamento di Brass in Jazz, la rassegna della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group che questa settimana ospita uno dei più autorevoli protagonisti del jazz mondiale: Jeremy. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

