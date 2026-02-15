Canzi in conferenza | Scudetto? Non cambia Oggi sfortunati Girelli è importante ma…
Canzi ha parlato in conferenza stampa dopo la partita, spiegando che l’obiettivo scudetto resta invariato nonostante la sconfitta di oggi. La sfortuna ha influito sul risultato, ha detto, sottolineando anche il ruolo fondamentale di Girelli, anche se non basta da sola. La squadra si prepara già alla prossima sfida, cercando di migliorare le proprie prestazioni.
di Mauro Munno Canzi in conferenza: «Scudetto? Non cambia nulla. Oggi sfortunati. Girelli è importante ma.». Le parole in conferenza del tecnico. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza dopo il pareggio con la Lazio. PRESTAZIONE – « Mi è piaciuta la squadra che soprattutto nella ripresa ha dimostrato spirito e voglia di prendersi i tre punti. Nel primo tempo troppi errori tecnici. Nella ripresa meritavamo di vincere ma conta solo il risultato. Continuiamo a lavorare di partita ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata FOCUS SU SCUDETTO O LOTTA CHAMPIONS? – « Noi giochiamo tutte le partite per vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Women, Canzi avverte: «Roma favorita ma non abbiamo alibi». L’elogio a Girelli e di tutto il gruppo squadra
Canzi: «Rosucci domani è out, ma niente di grave. Girelli ha ancora tanto da dare, dall’inizio o a gara in corso»
Domani la Juventus dovrà fare a meno di Rosucci, che non sarà in campo a causa di un problema non grave.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Canzi in conferenza: Non siamo qui per caso.
WOMEN| Mister Canzi presenta la gara contro la LazioL’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi ha presentato la gara contro la Lazio. L'articolo WOMEN| Mister Canzi presenta la gara contro la Lazio proviene da JuveNews.eu. msn.com
Juventus Women, Canzi: Le grandi squadre devono avere la capacità di vincere le partite in tutti i modiLe parole di Massimiliano Canzi e Barbara Bonansea alla vigilia della sfida di Champions League tra il Wolfsburg e la Juventus Women ... gianlucadimarzio.com
#Canzi in conferenza Le sue parole x.com
UWCL | La conferenza stampa di Canzi e Bonansea alla vigilia di Wolfsburg-Juventus Alla vigilia della sfida contro il Wolfsburg, gara d'andata dello spareggio per accedere ai quarti di finale della League Phase della UEFA Women's Champions League, Mas facebook