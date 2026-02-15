Canzi in conferenza | Scudetto? Non cambia Oggi sfortunati Girelli è importante ma…

Canzi ha parlato in conferenza stampa dopo la partita, spiegando che l’obiettivo scudetto resta invariato nonostante la sconfitta di oggi. La sfortuna ha influito sul risultato, ha detto, sottolineando anche il ruolo fondamentale di Girelli, anche se non basta da sola. La squadra si prepara già alla prossima sfida, cercando di migliorare le proprie prestazioni.