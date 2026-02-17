Un percorso ciclabile lungo l' Acquedotto Alessandrino | sbloccati oltre 2 milioni per il progetto

Da romatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha ottenuto oltre 2 milioni di euro per realizzare un percorso ciclabile lungo l’Acquedotto Alessandrino, grazie a un nuovo finanziamento. La somma, destinata alla messa in sicurezza e alla sistemazione della pista, fa avanzare concretamente il progetto di collegare il quartiere Alessandrino con Tor Tre Teste e viale Palmiro Togliatti, facilitando gli spostamenti in bicicletta tra le zone.

La proposta di una ciclabile che si connettesse, da un lato con Tor Tre Teste e dall'altro con viale Palmiro Togliatti, è rimasto a lungo bloccato. Ora la svolta, il municipio: "Opera strategica" Non si tratta di un progetto nuovo: il Municipio V, infatti, ha partecipato con la proposta di una passeggiata ciclabile lungo l’Acquedotto Alessandrino a una manifestazione di interesse promossa dalla Regione Lazio nel 2019. Poi successivamente ripresentata nel 2023, con un adeguamento dei costi. Un progetto che, però, come ricordano dal Municipio V, è rimasto bloccato per anni. Fino alla svolta di queste ore: con la notizia dell’ottenimento del finanziamento, da 2 milioni e 200 mila euro, necessario per realizzare finalmente il percorso ciclabile.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

