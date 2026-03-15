Il 14 marzo 2026, nel comune di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, è stato inaugurato un monumento dedicato alle vittime della pandemia di coronavirus. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato alla commemorazione. La colonna spezzata del monumento simboleggia le vite interrotte dalla pandemia e ricorda le persone che hanno perso la vita.

Il 14 marzo 2026, nel piccolo comune di Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, è stato ufficialmente inaugurato un monumento dedicato alle vittime della pandemia di coronavirus. L’opera, caratterizzata da una colonna spezzata in marmo, è stata posizionata sul sagrato riqualificato della Chiesa dei Morti, trasformando lo spazio in un luogo permanente di memoria collettiva per la comunità locale. L’evento ha la partecipazione attiva del vescovo Marco Busca, del parroco don Alfredo Rocca e del sindaco Nicolò Ficicchia, uniti da centinaia di cittadini che hanno assistito alla cerimonia con profonda emozione. Il simbolo scelto rappresenta visivamente le vite interrotte dal virus, ma allo stesso tempo funge da ponte tra il dolore passato e la speranza di ricostruzione futura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canneto: colonna spezzata ricorda vittime Covid

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