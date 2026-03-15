Tommaso Cancellotti ha festeggiato con entusiasmo la vittoria dell’Avellino contro la Virtus Entella. Il difensore ha segnato il suo primo gol con la squadra e ha dedicato il momento a sua madre. La partita si è conclusa con un risultato positivo per l’Avellino, lasciando Cancellotti molto soddisfatto. La sua prestazione ha attirato l’attenzione dei presenti allo stadio.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per Tommaso Cancellotti al termine della vittoria dell’ Avellino sul campo della Virtus Entella. Il difensore biancoverde sottolinea l’importanza del successo arrivato su un terreno complicato. “È una grande vittoria in un campo difficile dove squadre importanti hanno lasciato punti e dove l’Entella fa della gara in casa la propria forza. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con buone trame di gioco. Nel secondo tempo la partita è stata un po’ diversa, ma l’importante era portare a casa i punti e fare una partita solida”. Il momento positivo della squadra, secondo Cancellotti, è frutto del lavoro quotidiano e delle ultime prestazioni che hanno restituito fiducia al gruppo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cancellotti: “Grande vittoria e primo gol, lo dedico a mia madre”

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