Rissa al campo sportivo di Collegno | Daspo ai papà dei calciatori minorenni non potranno più assistere alle partite

Il 31 agosto 2025, al campo sportivo “Paradiso” di Collegno, durante una partita under 14 tra CFS Carmagnola e GSD Volpiano, si è verificata una lite tra due giovani calciatori. L’evento ha generato tensione tra i presenti, portando all’applicazione di un Daspo ai papà dei minori coinvolti, che da ora in poi non potranno assistere alle future partite.

