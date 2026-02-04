Lavori infiniti al grattacielo i residenti | pronti alla protesta

I condomini del grattacielo di Largo dei Gerani a Monticelli sono sul punto di scoppiare. Dopo più di quattro anni di promesse non mantenute, i residenti sono stanchi e pronti a scendere in strada per chiedere risposte sui lavori di messa in sicurezza, ancora bloccati. La situazione è diventata insostenibile, e ora si preparano a protestare pubblicamente.

Sono sul piede di guerra i condomini del grattacielo di Largo dei Gerani 3 a Monticelli, frustrati dall'immobilismo sui lavori di messa in sicurezza post-sisma, annunciati oltre quattro anni fa ma mai realizzati. Il palazzo, colpito dal terremoto del 2016, presenta evidenti segni dei danni: crepe sui muri, cemento ammalorato e pezzi di intonaco staccati, una situazione che aveva fatto considerare l'intervento urgente da parte dell'Erap. Nel 2022, con una lettera inviata all'amministratore condominiale, l'Erap aveva dichiarato l'edificio "intervento più urgente in materia di sicurezza sismica". Sempre nel 2022, il Servizio Tecnico dell'Erap aveva comunicato di aver individuato un operatore economico tramite appalto pubblico per realizzare l'intervento in project financing.

