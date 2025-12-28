Il ristorante ’Al Parco’ di Cotignola ha ospitato la cena di fine anno del gruppo camminatori ‘Spartani’ di Lugo, giunti al settimo anno di attività. Anche quest’anno l’intraprendente e affiatato gruppo, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha dimostrato che camminare non è solo un’attività fisica, ma anche un modo di stare insieme per condividere del tempo in buona compagnia. Nel corso del 2025 sono state 44 le uscite infrasettimanali effettuate il mercoledì sera, ognuna con una media di oltre 50 presenze. Sono state organizzate anche diverse escursioni al di fuori del territorio comunale lughese, come ad esempio la camminata al tramonto lungo l’argine degli Angeli nelle Valli di Comacchio o la passeggiata all’alba sul lungomare di Casalborsetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camminare allunga la vita. Parola degli Spartani di Lugo

Leggi anche: Terza categoria. Camerlona allunga. Sporting Lugo in vetta. Stop Compagnia

Leggi anche: Analizzato DNA di 117enne: c’è 1 alimento che allunga la vita

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Camminare allunga la vita. Parola degli Spartani di Lugo.

In questi giorni la casa cambia ritmo. Si accendono le luci, si allungano le cene. E poi ci sono i gesti semplici: camminare scalzi, sentire il calore sotto i piedi, respirare un’aria più pulita, ritrovare calma. Il legno naturale ha proprio questo dono: rendere ogni sta - facebook.com facebook