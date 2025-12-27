Spalletti a DAZN | Koopmeiners prenderà il posto di Conceicao Il problema non è dire che siamo forti ma dimostrarlo Serve equilibrio

Spalletti a DAZN: «Koopmeiners prende il posto di Conceicao. Il problema non è dire che siamo forti, ma dimostrarlo». Le parole prima di Pisa Juve. Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Pisa e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. KOOPMEINERS – « È lì, è il centrocampista più d’assalto, gli altri li tengo nelle stesse posizioni anche perchè hanno fatto bene. È lui che prende il posto di Conceicao » PARTITA – « Si parte da lì, il calcio è cambiato. Mentre prima nella tua metà campo eri sempre in superiorità numerica e potevi fare possesso, adesso non è più così, non viene più identificato nel possesso palla la qualità di una squadra ma nel possesso del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

