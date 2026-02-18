Calvarese risponde Marotta | Rigore Perisic-Cuadrado? Cicatrice del passato

Giampaolo Calvarese ha risposto a Beppe Marotta dopo le accuse sul rigore di Perisic-Cuadrado. Il presidente dell’Inter ha ricordato un episodio del 2021, quando un rigore concesso alla Juventus nel derby d’Italia ha suscitato polemiche. In quell’occasione, il fallo di Cuadrado su Perisic fu giudicato errato, secondo alcuni, e ha influenzato l’esito della partita. Calvarese ha definito quell’episodio come una “cicatrice del passato” e ha spiegato che le decisioni arbitrali sono state sempre prese seguendo le regole. La questione rimane aperta.

(Adnkronos) – Giampaolo Calvarese risponde a Beppe Marotta. L'ex arbitro è stato chiamato, suo malgrado, in causa nel caso Bastoni dal presidente dell'Inter, che ha ricordato un rigore fischiato alla Juventus in un derby d'Italia del 2021, terminato 3-2 e deciso proprio dalla simulazione del giocatore colombiano, che ha accentuato il contatto con l'esterno croato. Arbitro della sfida? Proprio Calvarese. Nel prepartita della sfida tra Inter e BodoGlimt, valida per l'andata dei playoff di Champions League, l'ex arbitro, oggi esperto di Prime Video, ha risposto proprio a Marotta: "Calvarese a Prime Video torna sulle parole di Marotta: "Marotta ha ricordato Perisic-Cuadrado? Cosa devo dirti?", ha detto Calvarese incalzato dallo studio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

