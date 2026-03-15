Il Napoli sta valutando l’acquisto di Wilfried Singo, difensore che attualmente gioca nel Galatasaray. L’ex Torino ha disputato 21 partite con la squadra turca, segnando un gol e fornendo tre assist. La società partenopea ha mostrato interesse per il giocatore in vista della prossima stagione. La trattativa non è ancora conclusa.

Il Napoli, in vista della prossima stagione, pare abbia messo nel mirino il difensore ex Torino Wilfried Singo, che ora milita nel Galatasaray, con cui ha collezionato 1 gol e 3 assist in 21 partite. Il classe 2000 conosce bene il campionato italiano, avendo appunto già militato in Serie A con i granata, dal 2019 al 2023, con cui ha collezionato oltre 100 presenze. Come riportato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur su X: Il Napoli sta monitorando il centrale ivoriano, che si è unito al Galatasaray all’inizio della stagione. Il Galatasaray intende tenerlo per lungo tempo. #Galatasaray Wilfried Singo – Napoli interest! Serie A side are monitoring the Ivorian centre?back who joined Galatasaray at the start of the season. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calciomercato Napoli, interesse per il difensore ex Torino Singo

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