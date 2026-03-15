Calciomercato Napoli interesse per il difensore ex Torino Singo
Il Napoli sta valutando l’acquisto di Wilfried Singo, difensore che attualmente gioca nel Galatasaray. L’ex Torino ha disputato 21 partite con la squadra turca, segnando un gol e fornendo tre assist. La società partenopea ha mostrato interesse per il giocatore in vista della prossima stagione. La trattativa non è ancora conclusa.
Il Napoli, in vista della prossima stagione, pare abbia messo nel mirino il difensore ex Torino Wilfried Singo, che ora milita nel Galatasaray, con cui ha collezionato 1 gol e 3 assist in 21 partite. Il classe 2000 conosce bene il campionato italiano, avendo appunto già militato in Serie A con i granata, dal 2019 al 2023, con cui ha collezionato oltre 100 presenze. Come riportato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur su X: Il Napoli sta monitorando il centrale ivoriano, che si è unito al Galatasaray all’inizio della stagione. Il Galatasaray intende tenerlo per lungo tempo. #Galatasaray Wilfried Singo – Napoli interest! Serie A side are monitoring the Ivorian centre?back who joined Galatasaray at the start of the season. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Articoli correlati
Calciomercato Torino: il Maiorca bussa alla porta! Interesse per questo giocatore, può lasciare i granata nei prossimi giorniIl calciomercato del Torino si accende improvvisamente sull’asse che collega il Piemonte alle Isole Baleari.
Calciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagliCalciomercato Torino, occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli Gila Lazio, futuro lontano dalla...
Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Napoli
Temi più discussi: Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli: le parole da Lecce confermano tutto; Calciomercato, operazione Napoli green: Mittelstadt e Gomes sono nel mirin; Da Lecce: Interesse del Napoli per Tiago Gabriel? Un indizio sul futuro di Conte; Calciomercato Napoli, Cammaroto: Potrebbe arrivare Skriniar, Rrahmani piace all'Atletico e interesse per Singo.
Calciomercato, operazione Napoli green: Mittelstadt e Gomes sono nel mirinL’obiettivo resta uno: ringiovanire la rosa attraverso il mercato. Senza, ovviamente, mettere in dubbio i veterani che saranno ancora leader anche il prossimo anno. Non sarà ... ilmattino.it
Calciomercato Lazio, il destino di Mattia Zaccagni resta un tema caldo, con il Napoli pronto a fare un’offerta alla società capitolinaCalciomercato Lazio, il destino di Mattia Zaccagni resta un tema caldo, con il Napoli pronto a fare un’offerta alla società capitolina Il calciomercato Lazio continua a essere un argomento di discussi ... lazionews24.com
CALCIOMERCATO - Fabrizio #Romano: "Il #Napoli attiverà la clausola di acquisto per ingaggiare Rasmus #Hojlund per un canone di 44 milioni di euro. Decisione già presa e ora confermata dal direttore del Napoli Manna, Højlund si unirà a un accordo perm facebook
Calciomercato Napoli, Manna chiede all'agente di Anguissa un altro 'colpo' x.com