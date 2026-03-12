Calciomercato Torino occhio a Casadei! Sul centrocampista classe 2003 spunta l’interesse della Premier! I dettagli

Sul calciomercato del Torino, si parla di un interesse proveniente dalla Premier League per il centrocampista classe 2003. La squadra inglese avrebbe manifestato il suo interesse per Cesare Casadei, che era già stato oggetto di discussione durante il mercato di gennaio. La trattativa potrebbe riprendere nella prossima sessione di trasferimenti.

