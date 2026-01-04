Kim Milan i rossoneri interessati al centrale del Bayern Monaco | svelata l’intenzione dei bavaresi sul difensore

Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, è stato collegato al Milan, suscitando interesse tra i tifosi. Tuttavia, fonti vicine al club bavarese confermano che la cessione del calciatore è improbabile, considerando l’importanza del giocatore nella rosa. Nonostante le voci, al momento non ci sono concrete possibilità di un trasferimento, e l’attenzione rimane rivolta ad altri sviluppi sul mercato invernale.

Milan, caccia a un difensore: idea Kim per gennaio - L'arrivo di Fullkrug ha aperto il calciomercato del Milan che dopo l'attacco passerà alla difesa, prossimo reparto da sistemare. fantacalcio.it

Mercato Milan, suggestione Kim? C’è il muro del Bayern e del giocatore - Segui tutti gli aggiornamenti Il mercato di riparazione invernale entra nel vivo e il nome di Kim Min- milannews24.com

Calciomercato Milan, Chukwueze convince il Fulham: riscatto vicino e plusvalenza per i rossoneri #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Rossoneri imbattuti da 16 partite e avanti di cortomuso. Ma per l'ex difensore di Milan, Parma, Samp e tante altre per arrivare allo #Scudetto queste prestazioni non bastano. #Gambaro: «Quelli di Cagliari sono stati tre punti sicuramente sono fondament - facebook.com facebook

