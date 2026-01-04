Kim Milan i rossoneri interessati al centrale del Bayern Monaco | svelata l’intenzione dei bavaresi sul difensore
Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, è stato collegato al Milan, suscitando interesse tra i tifosi. Tuttavia, fonti vicine al club bavarese confermano che la cessione del calciatore è improbabile, considerando l’importanza del giocatore nella rosa. Nonostante le voci, al momento non ci sono concrete possibilità di un trasferimento, e l’attenzione rimane rivolta ad altri sviluppi sul mercato invernale.
Kim Milan, il nome del coreano è nella lista di Tare, ma si tratta di una operazione impossibile. Il Bayern, infatti, non pensa di cederlo Nelle ultime ore il calciomercato invernale 2026 ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri con una suggestione di grande fascino: il possibile ritorno in Serie A di Kim Min-Jae. Il difensore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
