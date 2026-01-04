Kim Milan i rossoneri interessati al centrale del Bayern Monaco | svelata l’intenzione dei bavaresi sul difensore

Da calcionews24.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, è stato collegato al Milan, suscitando interesse tra i tifosi. Tuttavia, fonti vicine al club bavarese confermano che la cessione del calciatore è improbabile, considerando l’importanza del giocatore nella rosa. Nonostante le voci, al momento non ci sono concrete possibilità di un trasferimento, e l’attenzione rimane rivolta ad altri sviluppi sul mercato invernale.

Kim Milan, il nome del coreano è nella lista di Tare, ma si tratta di una operazione impossibile. Il Bayern, infatti, non pensa di cederlo Nelle ultime ore il calciomercato invernale 2026 ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri con una suggestione di grande fascino: il possibile ritorno in Serie A di Kim Min-Jae. Il difensore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

kim milan i rossoneri interessati al centrale del bayern monaco svelata l8217intenzione dei bavaresi sul difensore

© Calcionews24.com - Kim Milan, i rossoneri interessati al centrale del Bayern Monaco: svelata l’intenzione dei bavaresi sul difensore

Leggi anche: Kim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio

Leggi anche: Kim Juve, dalla Germania non hanno dubbi: sarà derby tutto italiano tra quei due top club! Le ultimissime sul difensore del Bayern Monaco

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Kim Milan, i rossoneri interessati al centrale del Bayern Monaco: svelata l'intenzione dei bavaresi sul difensore; Calciomercato Kim piace al Milan Dalla Germania | Il difensore vuole ….

kim milan rossoneri interessatiMilan: i tifosi sognano Kim ma Tare valuta Luiz Felipe, nuova tempesta social all’orizzonte - Kim è la prima scelta dei tifosi del Milan ma l’operazione col Bayern è complessa, il d. sport.virgilio.it

kim milan rossoneri interessatiMilan, caccia a un difensore: idea Kim per gennaio - L'arrivo di Fullkrug ha aperto il calciomercato del Milan che dopo l'attacco passerà alla difesa, prossimo reparto da sistemare. fantacalcio.it

kim milan rossoneri interessatiMercato Milan, suggestione Kim? C’è il muro del Bayern e del giocatore - Segui tutti gli aggiornamenti Il mercato di riparazione invernale entra nel vivo e il nome di Kim Min- milannews24.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.