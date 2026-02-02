Frattesi Inter l’agente Riso | La Lazio ci ha provato seriamente ecco perchè i nerazzurri non lo hanno liberato

L’agente di Frattesi conferma che la Lazio ha fatto sul serio per il centrocampista, ma l’Inter ha deciso di non cederlo. Riso spiega che i nerazzurri non hanno voluto lasciarlo andare, nonostante le avances della Lazio. La trattativa si ferma qui, con Frattesi che resta alla corte di Inzaghi.

Inter News 24 Frattesi Inter, Riso, agente del calciatore, ha confermato il forte interesse della Lazio e il no secco dei nerazzurri. Il mercato invernale dell’Inter si chiude ufficialmente con la conferma di uno dei suoi pezzi pregiati. Dopo settimane di rumors e trattative incrociate, Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha fatto chiarezza sul futuro del centrocampista azzurro ai microfoni di Sky Sport, confermando che il giocatore resterà a disposizione di Cristian Chivu. Frattesi Inter, l’agente Riso conferma il tentativo della Lazio. Le parole del procuratore svelano i retroscena di un effetto domino che avrebbe potuto cambiare il volto del centrocampo nerazzurro proprio nelle ultime ore della sessione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Riso (ag. Frattesi): L'inserimento della Lazio per Frattesi c'è stato, ma l'Inter…Le parole di Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ai microfoni di Sky Sport ... laziopress.it

Beppe Riso: La Lazio voleva Frattesi, poi è saltato tutto perché…L’agente di Davide Frattesi, Beppe Riso, intervistato da Sky Sport, ha rivelato retroscena sulla trattativa tra il centrocampista dell’Inter e la Lazio: ecco le sue parole. Leggi anche: Vecino al Celt ... lazionews.eu

"La Lazio ha provato per Frattesi, anche recentemente, nella giornata di ieri, per dire. Per un'operazione intorno ai 25 con i bonus. Però l'Inter non vuole fare uscire Davide Frattesi se non ha un sostituto. In questo momento mi sento di dire che insomma le prob - facebook.com facebook

