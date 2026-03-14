Il procuratore Giuseppe Riso ha rivelato di aver spinto per portare il centrocampista Frattesi via dall'Inter. La sua dichiarazione riguarda il trasferimento e il motivo dietro a questa decisione. La notizia si inserisce nel contesto delle trattative di mercato e delle scelte fatte dal rappresentante del giocatore. Riso ha spiegato pubblicamente il suo ruolo nel cambio di squadra del centrocampista nerazzurro.

Inter News 24 Frattesi Inter, Giuseppe Riso, noto procuratore, ha svelato un importante retroscena sul futuro del centrocampista nerazzurro. Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Tonali e Frattesi, ha rilasciato una lunga intervista a Calcio e Finanza. Di seguito le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter SU FRATTESI – «Ero io che volevo portare via Frattesi dall’Inter: in questa stagione si gioca la possibilità di andare al Mondiale e non lo vedevo sempre felice. Davide è un passionale, è uno che ha cuore fino all’ultimo secondo. Lo vedi anche quando esulta, lui è così caratterialmente. A me piacerebbe vederlo sempre felice, quindi sono stato io ad avergli messo in testa questo tarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, Riso ammette: «Sono stato io a spingere per portarlo via dai nerazzurri. Vi spiego il motivo»

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