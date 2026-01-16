Inter il sogno Nico Paz resta vivo | attesa e strategia

L’Inter continua a lavorare con attenzione sulla stagione attuale, mantenendo vivo il sogno di Nico Paz. Nel contempo, la società coltiva un progetto più ambizioso, volto a rafforzare l’immagine del club anche oltre i risultati sportivi. Questi obiettivi strategici rappresentano una parte importante della pianificazione futura, contribuendo a consolidare la posizione dell’Inter nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

L’ Inter guarda avanti e non lo fa in punta di piedi. Dietro il lavoro quotidiano sulla stagione in corso, a Viale della Liberazione resta vivo un progetto più ambizioso, di quelli che servono a cambiare la percezione di una squadra anche fuori dal campo. Non è una suggestione estemporanea né un nome buono solo per le vetrine: Nico Paz continua a rappresentare il punto più alto dei desideri nerazzurri. Un talento che accende i radar dell’Inter. Il profilo di Nico Paz è da tempo sotto osservazione. Il fantasista argentino, esploso al Como, ha mostrato qualità tecniche e personalità fuori scala per età e contesto, al punto da attirare l’attenzione costante dell’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

