Nico Paz il sogno dei tifosi | ma l’Inter annuncia Annika Paz! Scatta subito l’ironia

L’annuncio di Annika Paz per la squadra femminile dell’Inter ha suscitato curiosità tra i tifosi. Sebbene Nico Paz sia molto apprezzato dai supporter, questa novità apre nuovi scenari nel settore femminile del club, mantenendo alta l’attenzione sulla crescita e le iniziative del team. Un aggiornamento che mostra l’impegno dell’Inter nel rafforzare il proprio settore femminile con nuovi talenti.

Inter News 24 Nico Paz è il sogno proibito dei tifosi interisti, ma nel frattempo il club annuncia per la Femminile una Paz. Un’assonanza curiosa che fa scattare l’ironia in casa nerazzurra, questa mattina l’Inter ha annunciato l’acquisto di Annika Paz per la squadra femminile. E tra i commenti scattano subito le battute con Nico Paz, calciatore argentino che tanto sta facendo bene al Como. Il numero 10 dei lariani è da tempo un obiettivo per la Beneamata, ma è più che altro una sorta di sogno proibito, visto che il suo cartellino appartiene al Real Madrid. Quindi almeno per ora gli interisti devono accontentarsi di Annika che ancora deve fare il suo esordio con la formazione Femminile ma già gode della simpatia del pubblico, nella speranza che l’attaccante classe 2008 possa fare le fortune dei colori nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter continua a lavorare con attenzione sulla stagione attuale, mantenendo vivo il sogno di Nico Paz.

Sul fronte mercato, l’Inter valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa, con attenzione alle strategie di Oaktree.

