Calcio serie C il Grifo torna a ruggire in trasferta Tedesco | Vittoria che vale doppio

Il Perugia torna a vincere in trasferta dopo oltre un anno, segnando un risultato importante nel campionato di Serie C. Le parole di Tedesco sottolineano il valore di questa vittoria, che potrebbe avere un peso significativo nella corsa alla classifica. Un risultato che conferma la crescita della squadra e la volontà di affrontare con determinazione le prossime sfide.

Un anno e tre mesi. Tanto il Perugia ci ha messo per tornare a vincere in trasferta, ma l'impressione è che un successo di questa portata possa rivelarsi davvero pesantissimo.A Guidonia si è vista una squadra che ha saputo imporsi con autorità per un buon 85% della gara, soffrendo un po' troppo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

