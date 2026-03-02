Calcio Promozione Il Pienza va sotto poi ribalta tutto e trionfa

Nel campionato di Promozione, il Pienza ha sconfitto il Centro Lebowski con il risultato di 3-2. La partita si è svolta a Pienza e ha visto le formazioni schierare Tafarella, Berardi, Pinsuti P., Ajdini, Guerra, Bianciardi, Voroneanu (sostituito da Bartoli al 60’ e da Pecci al 70’), Camillucci (sostituito da Mensili al 90’), Valente, Begnardi e Vargiu (sostituito da Pinsuti A. al 76’).

PIENZA 3 CENTRO LEBOWSKI 2 PIENZA: Tafarella, Berardi, Pinsuti P., Ajdini, Guerra, Bianciardi, Voroneanu (60' Bartoli, 70' Pecci), Camillucci (90' Mensili), Valente, Begnardi, Vargiu (76' Pinsuti A.). Allenatore Camillucci. CENTRO LEBOWSKI: Pagani, Sternini (64' Gualandi), Gorfini, Quadri, Rosi, Prunecchi (55' Vangi), Calbi, Mazzoli, Ciancaleoni, Bonini (75' Diaby), Conti (46' Fratini). Allenatore Ballini. Arbitro Forni (Valdarno). Reti: 3' Ciancaleoni, 15' Ajdini, 18' e 44' Begnardi, 93' Fratini. PIENZA – Buon primo tempo del Pienza, capace di ribaltare lo 0-1 patito in avvio e di andare al riposo su un rassicurante 3-1. Nella ripresa gli...