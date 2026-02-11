Calabria arbitro 16enne vittima di aggressione | frattura al naso e allarme per il calcio giovanile

Questa mattina a Cittanova un ragazzo di 16 anni, arbitro di calcio, è stato aggredito durante una partita. L’adolescente ha riportato una frattura al naso e ora si trova in ospedale. L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e le associazioni sportive, che chiedono maggiore attenzione e sicurezza per i giovani arbitri.

Calabria, sedicenne arbitro aggredito a Cittanova: frattura al naso e un campanello d’allarme per il calcio dilettantistico. Un episodio di violenza inaccettabile ha scosso il calcio giovanile calabrese: Luigi Di Bellonia, un arbitro di soli 16 anni della sezione di Locri, è stato aggredito dal padre di due giocatori della squadra locale al termine di una partita del campionato Juniores a Cittanova. L’aggressione ha causato al ragazzo una frattura al setto nasale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli arbitri e sul clima di esasperazione che pervade il calcio dilettantistico. La dinamica dell’aggressione e il precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Calabria Arbitro 16enne Rissa in stazione tra ragazze: 16enne arrestata per aggressione con coltello, vittima ferita al braccio e all’orecchio Mercoledì pomeriggio a Padova una lite tra due ragazze è finita in rissa. Arbitro quindicenne aggredito: un’altra domenica di follia nel calcio giovanile, la ricostruzione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Calabria Arbitro 16enne Riccione, arbitro di scherma molesta 16enne in albergo: chiesti 5 anni di carcereIl pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto cinque anni di reclusione per Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma accusato di molestie su una 16enne durante i Campionati italiani Cadetti ... open.online Molestie in albergo, atleta 16enne abusata: chiesti 5 anni per l’arbitro di schermaI fatti risalgono al maggio 2021 durante i campionati nazionali a Riccione. L’episodio sarebbe avvenuto in una stanza dell’hotel dove alloggiavano i protagonisti. La famiglia della ragazza si è costit ... msn.com DESIGNAZIONI ARBITRALI – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 5ª Giornata di ritorno Gare di domenica 8 febbraio 2026 BRANCALEONE – 1912 PALMESE Arbitro: Simone Biondo (Reggio Calabria) Assistenti: Ivan Aliano – Marika Simone - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.