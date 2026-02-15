Calcio 5 serie c1 | Contro La Sorba Casciano Il Città di Massa torna al successo E mette un’ipoteca sulla salvezza

Il Città di Massa ha vinto contro La Sorba Casciano per la prima volta in questa stagione, grazie a una prestazione convincente che ha portato i tre punti fondamentali per la salvezza. La partita si è svolta domenica pomeriggio allo stadio comunale, dove i padroni di casa hanno dominato dal primo minuto, segnando cinque gol. La squadra di Massa ora si trova più vicina a mantenere la categoria, grazie a questa vittoria netta e a una prestazione di squadra molto alta.

CITTA' DI MASSA 6 LA SORBA CASCIANO 3 CITTA' DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Sartini, Russo, Verduci, Sergio, Gentile, Bedini, Puglione, Elias, Colesnicov. All. Tenerani. LA SORBA CASCIANO: Tamberi, Pianigiani, Leo De Oliveira, Cipollini, Baluardi, Senesi, Lucchesi, De Andreis, Miano, Aliu, Gambelli. All. Fontani. Arbitri: Bertini di Empoli e Macca di Pisa. Marcatori: Bedini 2 (M), Sergio 2 (M), Sartini (M), Puglione (M), De Andreis (S), Aliu (S), Gambelli (S). MASSA – E' tornato al successo il Città di Massa nella 19° giornata del campionato di serie C1 mettendo una bella ipoteca sul discorso salvezza.