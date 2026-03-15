Il giovane atleta calenzanese ha ottenuto un nuovo risultato importante, vincendo il titolo italiano di Duathlon Cross nella categoria Youth A (under 16). Dopo aver già trionfato ai campionati nazionali di Corsa campestre in Sicilia, si è distinto anche in questa disciplina, confermando la sua competitività a livello nazionale. La vittoria si è aggiunta alla sua serie di successi, consolidando la sua posizione nel panorama atletico giovanile.

Un nuovo successo per il giovanissimo atleta calenzanese Francesco Calamai. Dopo avere vinto in Sicilia i campionati nazionali di Corsa campestre (Cross) ha infatti ha conquistato, nei giorni scorsi, il titolo italiano di Duathlon Cross 2026 nella categoria Youth A (under 16). Il portacolori del Trievolution Triathlon Team ha dominato la gara che si è svolta al Lago Le Bandie, a Lovadina di Stresiano in provincia di Treviso, su un tracciato asciutto, compatto e tecnicamente impegnativo. Dopo aver gestito con intelligenza le prime due frazioni (corsa e MTB), Calamai ha sferrato l’attacco decisivo nell’ultimo chilometro della frazione finale a piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calamai si conferma atleta d’oro. Dopo il cross, è tricolore Duathlon

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